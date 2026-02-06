Haberler

Zalgiris Kaunas: 92-82

Güncelleme:
EuroLeague'in 27'nci haftasında Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 92-82 yenerek galibiyet sayısını 8'e çıkardı. Maçın periyotları 25-24, 47-45 ve 65-67'lik skorlarla tamamlandı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Damir Javor, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha

ANADOLU EFES: PJ Dozier 14, Weiler-Babb 13, Ercan Osmani 12, Loyd 19, Poirier 4,

Jones 4, Swider 6, Lee 10, Beaubois, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 7

ZALGİRİS KAUNAS: Tubelis 22, Francisco 9, Wright 11, Ulanovas 2, Giedraitis 3, Sleva, Butkevicius 2, Williams-Goss 19, Lo 10, Brazdeikis 2, Birutis 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-24

DEVRE: 47-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-67

EuroLeague'in 27'nci haftasında temsilcimiz Anadolu Efes Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırladığı maçı 92-82 kazandı

Lacivert-beyazlılar bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
