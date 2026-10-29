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Anadolu Efes, EuroLeague'de yarın lider Panathinaikos'u ağırlayacak

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Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Panathinaikos'u ağırlayacak. 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle 14. basamakta bulunan Efes, 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvedeki Panathinaikos'la karşılaşacak.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 14. basamakta bulunuyor. Anadolu Efes, ligdeki son mücadelesinde Hapoel'e 118-88 mağlup oldu.

Geride kalan haftalarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos ise puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 922. karşılaşması

Anadolu Efes, Panathinaikos maçıyla Avrupa'da 922. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 921 karşılaşmada 509 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 674. maçını yapacak. Ligdeki 673 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

Kaynak: AA
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