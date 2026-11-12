Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Efes, EuroLeague'de yarın 11. hafta maçında Virtus Bologna'yı konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında yarın Virtus Bologna'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek; maç saat 20.30'da başlayacak. Ligde 10 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgiyle 13. sırada bulunan Efes, 15. sıradaki Virtus Bologna ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Bologna takımını konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 13. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, evindeki Beşiktaş (89-80) ve Panathinaikos AKTOR (83-68) galibiyetlerinin ardından Paris Basketbol'a iç sahada 95-90 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes gibi 10 maçta 4 galibiyeti bulunan Virtus Bologna, ligde 15. sırada. İtalya temsilcisi, üst üste yaptığı Hapoel, Zalgiris, Beşiktaş ve Dubai Basketbol maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 924. maçı

Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 924. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 923 karşılaşmada 510 galibiyet, 413 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 676. maçını yapacak. Ligdeki 675 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 322'inde mağlup oldu.

İki takım 2000 yılından bu yana 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Anadolu Efes 6, Virtus Bologna ise 5 galibiyet elde etti.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael Fransa'ya dönüyor! Yeni adresi Le Havre

Beşiktaş'ın eski hocası geri dönüyor! Yeni takımı şaşırttı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı

Güllü davasında şoke eden iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti30

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı

Dünyaca ünlü isimden şaşırtan hareket! Herkes onu konuşuyor
Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi25

Korkulan oldu! Orduya emri verdiler
Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı17

Milyonların beklediği zam için yepyeni formül! Yeni rakam hesaplandı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı12

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Plan deşifre oldu! Hedefi Ukrayna değilmiş