Anadolu Efes, EuroLeague'de Bayern Münih'i Yendi

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında Antalya'da Bayern Münih'i 74-72 mağlup ederek 4. galibiyetini elde etti. Başantrenör Igor Kokoskov, takımının sergilediği mücadeleyi ve sakatlanan Larkin'in durumunu değerlendirdi.

ANADOLU Efes, EuroLeague'in 11'inci haftasında Antalya'da oynadığı maçta Alman ekibi Bayern Münih'i 74-72 yendi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, iyi bir takıma karşı iyi bir mücadele sergilediklerini ve yıldız oyuncu Larkin'in sakatlığıyla ilgili henüz bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Bayern Münih Yardımcı Antrenörü T.J. Parker ise maçı son topa kadar taşıdıklarını ve oyuncuların iyi bir maç çıkardığını ifade etti.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11'inci haftasında Antalya'da Bayern Münih'i 74-72 yendi. Anadolu Efes 4'üncü galibiyetini alırken, Alman ekibi Bayern Münih ise 6'ncı mağlubiyetini aldı. Maçın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov ve sağlık sorunları nedeniyle takımının başında olmayan Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert'in yerine yardımcı antrenör T.J. Parker, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'İYİ BİR TAKIMA KARŞI İYİ BİR MÜCADELE SERGİLEDİK'

İyi bir takıma karşı son derece iyi bir mücadele sergilediklerini dile getiren Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, "Bizim için gayet iyi bir galibiyet oldu. İyi bir takıma karşı son derece iyi bir mücadele sergiledik. Anadolu Efes olarak her zaman her maça hazırız. Hazırlığımızı yapıyoruz. Son derece odaklı bir şekilde sahaya çıkıyoruz. Antalya'ya ve tüm basketbol severlere destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onların arkamızdaki desteğini güçlü bir şekilde hissettik. Bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular" dedi.

'DENEYİMLİ OYUNCULAR SAYESİNDE GALİBİYETİ ALDIK'

Mücadeleyi 15-17 farklara kadar getirmelerine rağmen doğru karar vermemeleri neticesinde maçı koparamadıklarını söyleyen Igor Kokoskov, "Dördüncü periyottaki bu bölümler bizim zayıf karnımız diye tabir edebileceğimiz yönümüz. Bu düşüşü yaşamış olsak da deneyimli oyuncularımız sayesinde galibiyeti elde etmeyi başardık. Maçta çok fazla top kaybı yaptık. Yine de gereken çabayı ortaya koyduğumuzu ve galibiyeti elde ettiğimiz içinde mutlu olduğumu söylemeliyim. Bayern Münih'i de tebrik etmek istiyorum, eksik oyuncuları olmasına rağmen iyi mücadele ortaya koydular" diye konuştu.

'LARKIN'İN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ HENÜZ BİLGİYE SAHİP DEĞİLİM'

Antalya şehrine ve basketbol severlere teşekkür ettiğini kaydeden Igor Kokoskov, maç içerisinde sakatlanan Larkin'in sakatlığının ciddiyetiyle ilgili henüz bilgiye sahip olmadığını kaydetti. Kokoskov, "Larkin'in olmayışında Cordinier sorumluluk aldı. Avrupa'nın en iyi sağlık ekiplerinden birisine sahibiz. Larkin, bizim için son derece önemli bir oyuncu. Bu takımın yüzü konumunda, en önemli hücum silahlarımızdan bir tanesi. Böylesi bir sakatlık yaşamasına yokluğuna kendimizi hazırlamamıştık. Şuan kullandığımız motto, kim sakatlanıyorsa onun yerine kim bu görevi sorumluluğu üstlenebilir felsefesi. Çok sayıda sakat oyuncumuz var ve onların yokluğunu yaşıyoruz. Larkin'in de durumunu gözönünde bulundurursak büyük bir talihsizlik yaşadığımızı söyleyebilirim. Savunmada da takım olarak iyi işler çıkardık" dedi.

PARKER: SON TOPA KADAR MAÇI TAŞIMAYI BİLDİK

Sağlık sorunları nedeniyle takımının başında olmayan Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert'in yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör T.J. Parker, "İlk yarıda savunma anlamında gerçekten çok fazla zaaf gösterdik. Rakibimize birebirleri fazlasıyla verdik. Cordinier da bunlardan fazlasıyla yararlandı. Cordinier agresif bir oyun ortaya koydu. İkinci yarıda ise biraz toparladık, 15 sayı kadar geri düşmemize rağmen oyuncularımın hakkını teslim etmem lazım. İyi bir mücadele ile maça ortak olduk. Son topa kadar maçı taşımayı bildik ancak maç mağlubiyetimizle neticelendi" dedi.

'ATMOSFER GAYET GÜZELDİ'

Antalya'da oynanan ve taraftarın vermiş olduğu atmosferle ilgili soruya Parker, "Atmosfer gayet güzeldi. İyi bir atmosfer vardı. Anadolu Efes maçını nerede yaparsa yapsın güzel bir atmosfer olur. Kaldığımız tesis ve her şey güzeldi. İyi iş çıkardı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
