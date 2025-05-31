Anadolu Efes, Ercan Osmani ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Anadolu Efes, Ercan Osmani ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes Spor Kulübü, milli basketbolcu Ercan Osmani ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Genç forvet, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi’nde başarılı performans sergiledi.

Anadolu Efes Spor Kulübü, milli basketbolcu Ercan Osmani ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Ercan Osmani, 2 sezon daha Anadolu Efes'te" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 müsabakada ortalama 18 dakika 39 saniye süre alan 26 yaşındaki uzun forvet, 8,59 sayı, 4,1 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde ise 39 karşılaşmada 16 dakika 35 saniye sahada kaldı. Ercan, bu kulvarda 6,5 sayı, 2,9 ribaunt ve 1 asist ortalamayla oynadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

Her şey 10 gram altın için
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.