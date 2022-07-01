Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

AA - Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, son 2 sezonu Beşiktaş Icrypex'te geçiren Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, son 2 sezonu Beşiktaş Icrypex'te geçiren Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1997 doğumlu ve 2,03 metre boyundaki forvet oyuncusu Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Beko altyapısından yetişen Egehan, 2015 yılında A takıma yükseldi ve 2020 yılına kadar burada forma giydi. Egehan, son 2 sezonda ise Beşiktaş Icrypex forması giydi.

Egehan, Fenerbahçe Beko kariyerinde 2015-16, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonluğu, 2016, 2019 ve 2020'de ise Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Egehan, 2016-2017 sezonunda da Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko kadrosunda da yer aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 31 maçta 27,16 dakika ortalama süre alan Egehan, maç başına 13,5 sayı, 4,5 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise altı maçta 25,09 dakika ortalama süre alan Egehan Arna, maç başına 10,3 sayı, 2,7 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.

AA / Ercan Doğan - Spor

Anadolu Efes Fenerbahçe basketbol Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title