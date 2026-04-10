Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u 85-69'luk skorla mağlup ederek 12. galibiyetini elde etti. Maçta alışılmadık şekilde güçlü bir performans sergileyen Anadolu Efes, özellikle ikinci çeyrekteki üstün oyunu ile dikkat çekti.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'de 12. galibiyetini aldı. Dubai Basketbol ise 18. yenilgisini yaşadı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü iyice eline geçiren ve farkı 18 sayıya kadar çıkaran lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 51-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta toparlanan Dubai Basketbol, farkı 10 sayıya indirdi. Anadolu Efes, son bölüme 64-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğin başında Dubai Basketbol, farkı 5'e (59-64) indirmesine rağmen rakibine karşı iyi reaksiyon gösteren ve kritik atışları sayıya çevirerek farkı yeniden açan Anadolu Efes, sahadan 85-69 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 5 oyuncu, çift haneli sayılara ulaştı. Rodrigue Beaubois 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Ercan Osmani 14, Şehmus Hazer ile Jordan Loyd 13'er, PJ Dozier ise 10 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
