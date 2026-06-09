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Anadolu Efes, ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yollarını ayırdı

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yollarını ayırdığını duyurdu. Swider, bu sezon 21 maçta 7,62 sayı ortalaması yakaladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "2025-2026 sezonunda formamızı giyen Cole Swider'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Cole Swider, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 21 maçta 7,62 sayı, 1,57 ribaunt ve 0,48 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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