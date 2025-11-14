Haberler

Anadolu Efes, Bayern Münih'i Zorlu Mücadelede Yendi

Güncelleme:
Anadolu Efes, EuroLeague'in 11'inci haftasında Antalya'da Bayern Münih'i 74-72 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Cordinier, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Antalya Spor

HAKEMLER: Jordi Aliaga, Igor Dragojevic, Sergia Manuel

ANADOLU EFES: Larkin 3, Şehmus Hazer 3, Loyd 9, Weiler-Babb 6, Cordinier 26, Smits 15, Dessert 3, Swider, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz

BAYERN MUNIH: Oscar da Silva 8, Rathan-Mayes 8, Giffey 8, Kratzer, Jessup 2, Lucic 9, Radanov, Jovic 9, Hollatz, Mike 15, Dinwiddie 11, McCormack 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-14

DEVRE: 42-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-47

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11'inci haftasında Antalya'da oynadığı maçta Bayern Münih'i 74-72 mağlup etti. Mücadeleye Anadolu Efes ; Larkin, Weiler-Babb, Cordinier, Smits ve Ercan Osmani beşiyle başladı. Alman ekibi Bayern Münih ise; Oscar da Silva, Lucic, Hollatz, Mike ve Dinwiddie'yle parkede yer aldı. Maça Bayern Münih etkili başlarken ilk sayılar Dinwiddie'den geldi. Bayern Münih ilk 3 dakikada 5-0'lık seri yakalarken, Anadolu Efes üst üste bulduğu sayıların yanı sıra Larkin'in 3 sayılık basketiyle 8-5 öne geçti. 16-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 19-14 tamamladı.

İkinci çeyreğe daha etkili başlayan taraf Bayern Münih oldu. Alman ekibi periyodun başındaki ilk pozisyonda 3 tane üst üste 3 sayılık atış denemesi yaparken birinde başarılı olunca Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov mola almak zorunda kaldı. Mola sonrası da etkili olan Bayern Münih, Jessup'un basketiyle 19-19'luk beraberliği yakaldı. Larkin'in ilk çeyrekte sakatlanmasının ardından sorumluluğu alan Cordinier ve Smits'in attığı sayılarla Anadolu Efes soyunma odasına 42-34 önde giden takım oldu.

Üçüncü çeyreğe Larkin'in eksikliğine rağmen hızlı başlayan Anadolu Efes, ilk 2 dakikada 6-0'lık seri yakaladı. Çeyreğin kalan süresinde Cordinier ve Dessert'in etkili oyunuyla Anadolu Efes final periyoduna 13 sayı farkla 60-47 üstün giden taraf oldu.

Son periyoda da Cordinier'in basketiyle başlayan Anadolu Efes olurken, üst üste hücumlardan boş dönünce Alman ekibi maçın bitimine 8 dakika kala farkı 6 sayıya kadar düşürerek 62-56'lık skora getirdi. Anadolu Efes'te Smits maçın bitimine 2 dakika 5 saniye kala 5 faulle oyun dışında kaldı. Maçın bitimine son 24 saniye kala 74-72 Anadolu Efes üstünlüğü sürerken, Bayern Münih son pozisyondan yararlanamadı ve temsilcimiz mücadeleyi 74-72 kazandı. Maçın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Cordinier oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
