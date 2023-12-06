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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın oyuncusu Erkan Yılmaz ameliyat edildi

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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile oynadığı maçta sakatlanan Erkan Yılmaz, sağ köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat başarılı geçti ancak Yılmaz'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Panathinaikos maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Erkan Yılmaz'ın, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Erkan Yılmaz'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Spor

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