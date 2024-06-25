Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız pivot Vincent Poirier'i transfer etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız pivot Vincent Poirier'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Real Madrid'de 2022-23 sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, 2 kez İspanya Ligi, 3 kez de İspanya Süper Kupası kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde 37 maça çıkan Fransız oyuncu, 9 sayı, 5,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.