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Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız pivot Vincent Poirier'i transfer etti

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, Real Madrid'de forma giyen Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Poirier, kariyerinde birçok başarı elde etmiş bir oyuncudur.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Fransız pivot Vincent Poirier'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Real Madrid'de 2022-23 sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, 2 kez İspanya Ligi, 3 kez de İspanya Süper Kupası kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde 37 maça çıkan Fransız oyuncu, 9 sayı, 5,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Kaynak: AA / Spor

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