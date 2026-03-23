Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı kazanan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 908. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla mücadele edecek.

Palau Blaugrana'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Organizasyondaki 32 müsabakanın 10'unu kazanan Anadolu Efes, haftaya 18. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan Barcelona, 10. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Anadolu Efes, 74-73 kazandı.

Avrupa kupalarında 908. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Barcelona mücadelesiyle Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 907 karşılaşmada 504 galibiyet, 403 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 660. maçını yapacak. Geride kalan 659 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 312'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket
Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü