Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final sevincini Bakan Kasapoğlu ile paylaştı Spor Haberleri İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenen Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaşadı. İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenen Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki maçı 5-0 kazanan ay-yıldızlılar, büyük sevinç yaşadı. Saha içinde galibiyeti kutlayan milliler, Bakan Kasapoğlu'nun bulunduğu tribünün önüne gitti. Ay-yıldızlı futbolcular, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerle karşılıklı tezahürat yaparak galibiyeti kutladı. Bakan Kasapoğlu, daha sonra sahaya inerek tebrik ettiği teknik ekip ve futbolcularla galibiyet fotoğrafı çektirdi. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay İstanbul Futbol Spor Haberler

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