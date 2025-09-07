Ampute Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi İçin Kamp Yapıyor
Trabzon'da kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı, antrenmanlarına Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Temiz liderliğinde düz koşu, taktik çalışmaları ve çift kale maç ile hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzon'da düzenlenecek Uluslar A Ligi öncesi kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı, antrenmanlarına devam etti.
Teknik Direktör İsmail Temiz yönetiminde Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, antrenmana düz koşu ile başladı.
Isınma ve 5'e 2'yle sürdürülen antrenman, taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla son buldu.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor