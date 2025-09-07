Haberler

Ampute Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi İçin Kamp Yapıyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi İçin Kamp Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı, antrenmanlarına Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Temiz liderliğinde düz koşu, taktik çalışmaları ve çift kale maç ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzon'da düzenlenecek Uluslar A Ligi öncesi kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı, antrenmanlarına devam etti.

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetiminde Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, antrenmana düz koşu ile başladı.

Isınma ve 5'e 2'yle sürdürülen antrenman, taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla son buldu.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! Bu kez isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürültüyü 'mama kabı devrildi' zannettiler, acı gerçek sabah ortaya çıktı

Gürültüyü "mama kabı devrildi" sandılar, acı gerçek sabah ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.