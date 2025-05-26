Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Şahinbey Belediyespor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Şahinbey Belediyespor
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2024-25 sezonu Ampute Futbol Süper Ligi, 22. hafta maçlarıyla sona erdi. Şahinbey Belediyespor, son haftada Gebze Belediyesi'ni 3-0 yenerek şampiyonluğu elde etti ve puanını 61'e yükseltti.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 takımın mücadele ettiği ligde şampiyonluğa Şahinbey Belediyespor ulaştı.

Ligin son haftasında Gebze Belediyesi Ampute Futbol Kulübünü 3-0 yenen Gaziantep ekibi, puanını 61'e yükseltti.

Aynı puana sahip Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünü ikili averajla geride bırakan Şahinbey Belediyespor, şampiyonluk kupasını kazandı.

Ligdeki son maçında DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü 7-1 yenen Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, sezonu ikinci bitirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise 2024-25 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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