Ampute Futbol Milli Takımı Polonya'ya 4-2 Mağlup Oldu

Ampute Futbol Milli Takımı Polonya'ya 4-2 Mağlup Oldu
Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Uluslar Ligi'nde Polonya'ya 4-2 yenilerek ikinci maçını kaybetti. Trabzon'da düzenlenen organizasyonda milliler, ilk maçında İtalya'yı 5-0 ile geçmişti.

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Uluslar Ligi'nde ikinci maçında Polonya'ya 4-2 mağlup oldu.

Trabzon'un ev sahipliğinde Yavuz Selim sahasında düzenlenen organizasyonun açılışı maçında Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Milliler ilk maçında İtalya'yı 5-0 mağlup etmişti. Organizasyonun son maçında Ampute Milli Takımı, yarın saat 17.00'de İngiltere ile karşılaşacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
