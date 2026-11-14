Ampute Futbol Milli Takımı, Nijerya maçını hükmen 3-0 kazandı

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Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını hükmen kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye saati ile 22.00'de oynanması planlanan Nijerya ile Dünya Kupası grup karşılaşmamız, Nijerya Milli Takımı'nın müsabakaya katılım sağlayamaması nedeniyle oynanamamıştır. Karşılaşma, ilgili müsabaka kuralları doğrultusunda Ampute Milli Takımımız lehine hükmen (3-0) sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım'da Mısır ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA