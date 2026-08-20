Murillo: Çalıştıklarımızı Uygularsak İyi Sonuçlar Alırız

Beşiktaş'ın Panamalı oyuncusu Amir Murillo, Kauno Zalgiris maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sağ bek oyuncusu Amir Murillo, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rövanş müsabakası öncesi net bir galibiyet aldıklarını aktaran Murillo, "Öncelikle çok şükür bugün galip geldik. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık, galibiyetten dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"Rıdvan'ı tanıyorum, Rıdvan'ın kalitesini biliyorum"

Attığı golde Rıdvan Yılmaz'ın katkısına değinen deneyimli savunmacı, "Rıdvan'ı tanıyorum, Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini, yani o ortayı yapıp asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde topla buluştum, golü atmış bulundum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezondan çok farklı bir oyun kurgusuna sahip olduklarını söyleyen Amir Murillo, "Farklılık olarak şu an daha fazla baskı yapan, daha önde basan, biraz daha tempolu oynayan bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Maçları da bu şekilde kazanıyoruz. Bu şekilde devam edersek ve çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı