Amir Hadziahmetovic: 'Kadıköy'de Puan Almak Kolay Değil'

BEŞİKTAŞ forması giyen Amir Hadziahmetovic, "Burada puan almak çok kolay değil. Gerçekten iyi bir maç oynadık ve 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmandan karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kadıköy deplasmanında puan almanın zor olduğuna değinen Amir Hadziahmetovic, "Çok büyük bir maçtı. Burada puan almak çok kolay değil. Gerçekten iyi bir maç oynadık ve 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'DERBİ MAÇLAR DAHA FAZLA İLGİ ÇEKİYOR'

Derbi maçların daha fazla ilgi çektiğine değinen Amir, "Her maç taktiksel ve mental olarak farklı. Tabi ki derbi maçları da daha fazla ilgi çekiyor. Oyuncular biraz daha fazla motive oluyorlar. Büyük maçları gerçekten iyi oynadık ve 3'üncü olmak için yolumuza devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Tecrübeli orta saha sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Çok çalıştım. Her gün antrenmanlarda yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Şans bekliyordum ve 2-3 maç şans aldım. Bence iyi kullandım. Sezon sonuna kadar ve gelecek sezon daha iyi olacağım."