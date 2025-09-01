Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye Kiralandı

Beşiktaş, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i İngiltere Championship ekibi Hull City'ye sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüp, futbolcuya yeni takımında başarılar diledi.

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye sezon sonuna kadar kiralandı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maçta 46 dakika süre aldı.

