Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye Kiralandı
Beşiktaş, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i İngiltere Championship ekibi Hull City'ye sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüp, futbolcuya yeni takımında başarılar diledi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maçta 46 dakika süre aldı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor