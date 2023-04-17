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Ameliyat olmuştu! Fenerbahçeli futbolculardan Altay'a sürpriz ziyaret

Ameliyat olmuştu! Fenerbahçeli futbolculardan Altay'a sürpriz ziyaret

Spor Haberleri

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçı öncesi kadrodan çıkarılan ve bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır'ı takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli futbolcular kaptanlarını hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Fenerbahçeli futbolcular, bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır'a kaldığı hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

TAKIM ARKADAŞALARI ZİYARET ETTİ

Bel fıtığı ameliyatı olan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı, takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır'a destek oldular.

Ameliyat olmuştu! Fenerbahçeli futbolculardan Altay'a sürpriz ziyaret

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Altay Bayındır'a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ameliyat olmuştu! Fenerbahçeli futbolculardan Altay'a sürpriz ziyaret

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

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