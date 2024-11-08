Üye Girişi
Haberler

Amedspor Yeni Dönem İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Amedspor Yeni Dönem İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amedspor Yüksek İstişare Kurulu, kongre süreci ve yeni dönemle ilgili bilgileri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında basın toplantısıyla açıkladı. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, 100'den fazla başvurunun yapıldığını ve finansal açıdan hiçbir sorun olmadığını belirtti.

Amedspor Yüksek İstişare Kurulu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO) basın açıklaması yaptı. Açıklamaya YİK'ten ve mevcut yönetimden idareciler katıldı.

Açıklamayı yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kongre süreci ve yeni döneme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kongre sürecini hazırlamak ve takımı kongreye götürmek için YİK içerisinde iki komisyonun kurulduğunu belirten Kaya, "100'den fazla STK temsilcisi ve iş insanı yönetime girmek için başvuru yaptı. Yeni hocamız ve takımımıza desteklerinden dolayı bütün taraftar derneklerimize teşekkür ediyoruz. Finansal hesaplar konusunda hiçbir sorun yok. Hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel yok. Cumartesi oynanacak Keçiörengücü maçımıza bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Yıllar sonra bir ilk! Erdoğan'dan ses getirecek 10 Kasım kararı

 İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

İsrailli taraftarlar tekme tokat dövüldü, yaralılar için 2 uçak yola çıktı

 Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında ikinci duruşma yapılıyor

Türkiye'nin takip ettiği davada ikinci duruşma
Küçük yaşta fuhşa zorlanan kız çocukları sapıkların elinden kurtarıldı

Kız çocukları sapıkların elinden böyle kurtarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KASIM ARA TATİLİ! Ara tatil bugün başlıyor mu? Kasım ara tatili ne zaman bitecek? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? 8 Kasım İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? ATV CANLI İZLE 8 KASIM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu İstanbul'da yağmur yağacak mı? Barajlarda son durum nedir? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor? 9-10 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Narin Güran davasında son durum nedir? İlk duruşmada neler oldu? 8 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 KASIM: En yeni, kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 8 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.