Amedspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı

Amedspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı normal ligin ilk devresinin bitimine 1 hafta kala ligde 2. sırada tamamlayan yeşil-kırmızı takım 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından alınan karar ışığında liglerin uzun süre oynanmaması üzere ligi tescil ederek, ligi 2. sırada tamamlayan Amedspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını 1. lige çıkmasına karar verdi.

Amedspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı şampiyonluk Kupa töreni, Talaytepe Şeyhmus Özer Spor Tesislerinde yapıldı. Törene TFF 2. ligde mücadele eden Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, Yönetim Kurulu üyeleri, Amedspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüp Başkanı Cahit Alkan, Diyarbakır ASKF Başkanı Remzi Dayan, Nesreddin Kaya ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Bayram katıldı.

Amedspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takım Başantrenörü Ramazan Deniz Kupa töreninde yaptığı açıklamada, "Sezon boyu yürekleriyle basketbol oynayan sporcularımız, analarının ak sütü gibi hak ettikleri kupayı büyük mücade sonunda Diyarbakır'a ve Amedspor taraftarlarına kazandırdıkları için hem kendim ve sporcularım adına hem de kulüp başkanımız Cahit Alkan adına büyük gurur duyduğumu ifade etmem isterim. Bu almış olduğumuz başarıyla yükseldiğimiz 1. ligde de aynı başarıları göstererek süper lige çıkarmak için ne gerekiyorsa ve mücadele ederek istediğimiz o kupayı da Diyarbakır'a getirmek için daha fazla mesai yapacağız" dedi.

Amedspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının Şampiyonluk Kupasını ve madalyalarını, Amedspor Kulüp Başkanı Selehattin Yıldırım, Amedspor Basketbol Kulüp Başkanı ve ASKF Başkanı Remzi Dayan tarafından takdim edildi. - DİYARBAKIR