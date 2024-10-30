Üye Girişi
Haberler

Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig takımı Amedspor'da, Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal da görevinden ayrıldı.

Amedspor'da teknik direktör Ersun Yanal yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı. Yanal bugün basın açıklaması yapacak. Ajansspor'da yer alan habere göre Ersun Yanal, Amedspor'daki görevinden yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldı.

İSTENENİ VEREMEDİ

Amed Sportif'te 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Yanal, 1.30 puan ortalaması tutturdu. Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde 11 ayrı takımı çalıştırdığı ve tek kupa sevincini 2013-2013 sezonunda Fenerbahçe ile yaşadığı biliniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Ersun Yanal Amedspor Spor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış!

 Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı
500

Yorumlar (7)

Ahmet Çakır:

Vay be para için teröristleride çalıştırmış.Kalıbına tüküreyim.

23
76
yanıtYanıtla
hayatsız bjk:

Para için her şeyden vazgeçebileceğini gösteren, kutsalı olmayan bir adam. Ömrünün sonuna kadar aç kalmanı isterim.

22
36
yanıtYanıtla
Perwer:

Amed spor kulübüne terörist diyenlerin kendileri teröristtir. Bu arada onların korkularınıda anlayabiliyoruz.

27
10
yanıtYanıtla
Fethi Tilki:

Ersun heval beter ol inşallah

6
16
yanıtYanıtla
Hayri:

Teröriste özgürlük isteyenleri yalıyosunuz burada gelmiş saçma sapan siyaset yapmışssınız

12
5
yanıtYanıtla
Perwer:

Siz eğer korkak taraflı ve adi bir haber kuruluşu olmasaydınız, kulübe terörist diyenlerin yorumlarını yayınlayıp, ona karşı verilen cevapları veya yorumları engellemezdiniz. Sıçmışım sizin habercilik anlayışınıza

8
9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 30 Ekim EXXEN spor canlı izle Feyenoord Ajax maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Udinese Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aslıhan And kimdir? Fazıl Say Aslıhan And evlenecek mi? Rusya Google ceza mı verdi? Türkiye Kart nedir, nasıl başvurulur (ULAŞIM)? Yasaklanan saç kurutma makineleri hangileri (TAM LİSTE)? Hakem Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? Amedspor yeni teknik direktörü kim olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.