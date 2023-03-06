Amedspor, Bursaspor maçının iptali için FIFA, UEFA ve TFF'ye başvuruda bulundu

Olaylı Bursaspor maçı sonrası Amedspor, Diyarbakır'a döndü. Kafile büyük bir coşkuyla karşılanırken Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı yaptığı açıklamada, "Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız, hem FIFA, hem de UEFA'ya TFF'ye başvurduk. Gereken cezayı da vereceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanan müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olayların ardından Amedsporlu futbolcular ile teknik ekip, Diyarbakır'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı, maçın iptali için başvuruda bulunduklarını belirtti.

"MAÇ ESNASINDA KAFAMIZA MERMİ, BIÇAK GİBİ MADDELER ATILDI"

Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı ise müsabaka iptali için başvurularının yapıldığını kaydederek, binlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandıklarını vurguladı. Elaldı, "Dün tüm kamuoyu gördü, otelimize sözlü ve fiziki saldırılar oldu, sahaya çıkar çıkmaz rakip takımın özel güvenlik amirleri ve oyuncuların fiziki saldırıları oldu. Maç esnasında kafamıza mermi, bıçak gibi maddeler atıldı. Dün stadyumda bir tek eksik vardı; o mermileri sıkacak silahları.

"MAÇIN İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK"

Dün tehdit altındaydık, can güvenliğimiz yoktu. 3.5 saat stadyumda kaldıktan sonra çıkabildik. Bu sabah Diyarbakır'a geldik, halkımız bizi karşıladı, binlerce kişi vardı, havalimanına sığmadılar, halada buradalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız, hem FIFA, hem de UEFA'ya TFF'ye başvurduk. Gereken cezayı da vereceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.