Amedspor Beşiktaş'ı mağlup ederek puanını 5 yükseltti
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Amedspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek puanını 5 yükseltti. Haftalardır galibiyet yüzü görmeyen Amedspor, Beşiktaş karşısında moral buldu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Amedspor sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek puanın 5 yükseltti.
Haftalardır galibiyet yüzü görmeyen Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Amedspor, konuk ettiği ligin şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek moral buldu.
Yeşil-kırmızı ekip, bu galibiyetin ardından ligde puanına 5 çıkartarak nefes aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyet sonrası ligde 11 puanda kaldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor