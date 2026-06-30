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Gönül verdiği arma için sabahın ilk ışıklarıyla antrenmana çıkıyor

Gönül verdiği arma için sabahın ilk ışıklarıyla antrenmana çıkıyor
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Amed Sportif Faaliyetler U19 takımı oyuncusu Abdussamed Çapras, sezon öncesi formunu korumak için sabah erken saatlerde Diyarbakır Stadı çevresinde bireysel antrenman yapıyor. 7 yıldır kulüpte olan genç forvet, rahmetli kaptan Şehmus Özer’i örnek aldığını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler U19 takımında top koşturan Abdussamed Çapras, gönül verdiği arma için kamp öncesi sabahın ilk ışıklarıyla bireysel antrenman yapıyor.

Abdussamed Çapras (19), 12 yaşında adım attığı Amed Sportif Faaliyetler'in U19 takımına kadar yükseldi. Başarılı forvet, formunu korumak için bireysel antrenmanının sürdürüyor. Çapras, Diyarbakır sıcağından etkilenmemek için sabahın ilk ışıklarında hayalini kurduğu Diyarbakır Stadı etrafında antrenman yapıyor. Abdussamed Çapras, 12 yaşında Amed Sportif Faaliyetlere geldiğini, 7 yıldır burada olduğunu söyledi. U19'da devam ettiğini belirten Çapras, sezon öncesi kondisyon, fit ve hazır olmak için çalışmalarımı sürdürdüğünü ifade etti. Sabah erkenden ilk ısınma hareketleri yaptığını aktaran Çapras, "Sonra hafif jogging koşularıyla devam ediyorum. Sonra artırmalı koşular, akşam ve diğer günlerde de fitness ile fit olmaya çalışıyorum. Bunu, daha çok stat çevresinde yapıyorum. 7 yıldır Amed Sportif Faaliyetler'de devam ediyorum ve bir hayalim var. Bu stat, taraftar, hep bir uğultu kulağımda var" dedi.

Bu forma altında taraftarın önünde devam etmek istediğini kaydeden Çapras, "Rahmetli Şehmus Özer kaptanımız mekanı cennet olsun. Büyük bir golcüydü, onu örnek alıyorum. Onun gibi taraftarımızın önünde oynamak istiyorum. Hocalarımın emeği bende çok var. Disiplini, saygıyı her şeyi onlar bana öğretti. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Onlar yokken de ne yapacağımızı öğrendik. Diyarbakır, biraz sıcak. Sabah koşunca daha serin, daha güzel" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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