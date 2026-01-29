Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Zdravko Minchev Dimitrov'u transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Bodrumspor'dan kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u 1,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov, Bodrumspor'dan kesin transfer edilmiştir. Oyuncu ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşma kapsamında kulübümüzün sözleşmeyi 1 sezon süreyle tek taraflı uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Dimitrov'a Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
