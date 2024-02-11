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Amed Sportif Faaliyetler Uşakspor'u 8-0 Mağlup Etti

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 25'inci hafta karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Uşakspor'u 8-0 mağlup etti. Yeşil kırmızılı ekip, bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, lider Iğdırspor ile aralarındaki puan farkını 2'ye indirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 25'inci hafta karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Uşakspor'u 8-0 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta ligin son sırasında bulunan Uşakspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili oyun sergileyen Amed Sportif Faaliyetler, 11'inci dakikada Berk İsmail'in attığı golle öne geçti. Golden sonra etkisini sürdüren ev sahibi ekip, 14'üncü dakikada yine Berk İsmail ile ikinci golü buldu. İlk yarısı 2-0 biten maçın ikinci yarısında Amed Sportif Faaliyetler, 54 ve 57'nci dakikalarda Çekdar Orhan'ın golleriyle farkı 4'e çıkardı. 63'üncü dakikada yeni transfer Yakal Taylan'ın golüyle skor 5-0'a geldi. Etkili oyununu sürdüren Amed Sportif Faaliyetler 80'inci dakikada Veli Çetin, 88'inci dakikada Yakal Taylan ve 90+2'nci dakikada Mert Çapar'ın golleriyle durumu 8-0 yaptı.

Yeşil kırmızılı ekip, bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, lider Iğdırspor ile aralarındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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