Amed, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig 3. haftada Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde devam etti. Antrenmanda atletik koşular ve çift kale maç yapıldı. Maç, 31 Ağustos'ta Diyarbakır Stadyumu'nda saat 21.30'da oynanacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-kırmızılı takım, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalıştı.
Salonda yapılan ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular atletik koşular gerçekleştirdi.
İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA