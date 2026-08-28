Haberler

Amed, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Amed, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig 3. haftada Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde devam etti. Antrenmanda atletik koşular ve çift kale maç yapıldı. Maç, 31 Ağustos'ta Diyarbakır Stadyumu'nda saat 21.30'da oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-kırmızılı takım, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalıştı.

Salonda yapılan ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular atletik koşular gerçekleştirdi.

İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar

Cezaevindeki ünlü komedyen için peş peşe farklı kararlar
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor

Bir büyükşehire daha metro geliyor! 16 istasyon bulunacak
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Cengiz Ünder, Çorum FK'ya transfer oldu

F. Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni adresi de belli

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti