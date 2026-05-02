Amedspor Süper Lig'e yükseldi

1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ikinci sırayı olarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Amedspor'da büyük sevinç yaşandı. Futbolcuların sevincine tribünlerden sahaya giren taraftarlar da eşlik etti. Taraftarlar attığı gollerle Amedspor'u Süper Lige taşıyan Diagne'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, saha içinde futbolcularla kutlamalar yapan Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, kutlamalara saha dışında da devam etti. Taraftarlar, stadyum dışında davul-zurna eşliğinde halay çekerek, Süper Lig'e yükselmelerini kutladılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı