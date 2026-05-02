Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'e çıktı, kentte bayram havası yaşandı

Deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, ikili averajla geçtiği Esenler Erokspor'un önünde ligi ikinci tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Amed Sportif Faaliyetler'in başarısı, kentte bayram havası yaşattı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in son maçında Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 beraberlikle biten maçın 90 dakikası 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Aynı puandaki rakibi Esenler Erokpor, kendi evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'un puanları 74'e çıktı. Aynı puanlı iki takımdan Amed Sportif Faaliyetler, ikili averajla Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Diyarbakır ekibi, tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek.

Kentin dört bir yanında kutlamalar başladı

Amed Sportif Faaliyetler'in başarısının ardından Diyarbakırlılar kendilerini sokağa attı. Merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde vatandaşlar cadde ve sokakları Amed Sportif Faaliyetlerin bayrakları ile donattı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, cadde ortasında halaylar çekip havai fişekler patlatarak Süper Lig'e çıkmayı kutladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı