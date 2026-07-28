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Amedspor, Hoffenheim’in yıldızı Gift Orban’ı kiraladı

Amedspor, Hoffenheim’in yıldızı Gift Orban’ı kiraladı
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Amed Sportif Faaliyetler, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim’da forma giyen Nijeryalı santrfor Gift Orban’ı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetler, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'de forma giyen Gift Orban'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

Diyarbakır temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık transferi konusunda TSG Hoffenheim ile anlaşmaya varmıştır. Profesyonel kariyerinde Norveç, Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Gift Orban, yeni sezonda yeşil-kırmızılı formamızı giyecektir. Gift Orban'a Amedspor'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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