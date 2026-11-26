Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Senegalli santrfor Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtilerek "Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne." ifadeleri kullanıldı.

Diagne, 2026-2027 sezonunda yeşil-kırmızılı ekipte 9 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA