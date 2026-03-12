Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde antrenmanlar başladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas, top koruma ve duran top çalışmaları yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler ile Manisa FK, 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Osman Bilgin