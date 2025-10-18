Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde Yeni Başkan: Nahit Eren

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde Yeni Başkan: Nahit Eren
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısında Nahit Eren, başkan olarak seçildi. Seçim, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı ve Eren, kulübün geçmişteki zorluklarını birlik ve beraberlik ile aştığını vurguladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Nahit Eren seçildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kongre düzenlendi.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren, kulüp başkanı oldu.

Eren, yaptığı konuşmada, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü başkanlığına aday gösterilmesinde emeği geçenlere ve takıma sundukları katkılardan dolayı eski yönetime teşekkür etti.

Nahit Eren, takımın bugüne kadar karşılaştığı tüm zorlukları, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürü sayesinde aştığını dile getirdi.

Genel kurulda CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.

Kongreye, kulübün eski başkan ve yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile taraftarlar da katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Spor
Bakan Fidan: Filistin'de iki devletli çözüm olursa garantör olmaya hazırız

Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması: Garantör olmaya hazırız
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

Galatasaray'da Sane'nin gecesi! Takımını adeta ipten aldı
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

Galatasaray'da Sane'nin gecesi! Takımını adeta ipten aldı
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.