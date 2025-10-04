Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yendi. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyeti getiren golleri M'baye Diagne (2), Aytaç Kara ve Dia Saba atarken, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün golünü Halil Can Ayan kaydetti. Bu sonuçla haftayı 3 puanla kapatan Amed Sportif Faaliyetler, puanını 16'ya çıkararak ligde 5'inci sıraya yükseldi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Amed Sportif Faaliyetler, bugünkü karşılaşmaya Sertaç Küçükbayrak yönetiminde çıktı.

SERTAÇ KÜÇÜKBAYRAK: ÖZLENEN AMED SPOR'DU'

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak takımın sahaya çok iyi yayıldığını ifade ederek, "2 günlük bir süreyle Amed Spor'lu futbolcu arkadaşlarla beraber olduk. Bana göre çok karakterli, çok düzgün, şampiyon olabilecek bir takım sahaya yansıdı. Tabii biz o hafta içinde, çalışmaların dışında motivasyonun da çok etkili olacağına inanıyorduk. Bir de bizim takımın içerisinde gördüğümüz bazı eksikler vardı. Kendimize göre birkaç dokunuş da yaptık. Ama söylediğimiz her şeyi sporcularımız yerine getirdi. Bundan dolayı özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Sıkıntılı süreçlerde takımın böyle bir reaksiyon göstermesi bana göre oyunun hemen hemen tamamında, bu kadar iyi pas yapan, iyi organize olan, sahaya çok iyi yayılan bir takım görüntüsü verdi. Çok kişinin beklentisi de buydu Amed Spor için. Bundan sonra Amed Spor bana göre bundan daha iyi saha yansıyacak. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu göğüsler. Biz kendi adımıza bu maç için Amed Spor'a destek olduk. Her zaman destek olmaya da devam edeceğiz. Özlenen Amed Spor'du. İnşallah bu futbolu bundan sonra da devam ettirir" diye konuştu.

SEDAT AĞÇAY: İLK YARIM SAATİN AÇIKLAMASI YOK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay ise "Maç başlangıcını kötü yaşadık. 2 penaltı, oyun gardımız düştü. Sonrasında toparlamak böyle bir deplasmanda zor oluyor. Evet, üzücü bir skor aldık. Ama ikinci yarı birazcık bir kafamızı kaldırınca, birazcık daha oyunun içine girince neler yapabileceğimizi gördük. Ama böyle deplasmanlarda maçı doğru yaşamazsan, her anını doğru oynayamazsan, saha içindeki konsantrasyonun ona göre değilse, sıkıntı yaşayabiliyorsun. Çünkü çok tehlikeli ve tecrübeli oyunculara sahip. İçeriden çıkaracağımız dersler olacak. Oynadığımız oyunun özellikle ilk yarım saatinin açıklaması yok. O yüzden kendimize gelecek şekilde motivasyonumuzu, konuşmamızı, antrenmanımızı, her şeyimizi ona göre yapacağız. İki deplasmandır bireysel hatalardan ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bunun da üstesinden gelecek çalışmayı ve psikolojiyi yapmamız lazım, yönetmemiz lazım. Hem biz hocalar olarak, hem futbolcular bireysel olarak bunun sıkıntısını sahada sonra bütün takım halinde yaşıyoruz. Sonucunda yenildik. Üzgünüz. İnşallah oynayacağımız Sivas maçında telafi edeceğiz" dedi.