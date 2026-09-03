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Amed SF, Kasımpaşa maçına çift antrenmanla hazırlanıyor

Amed SF, Kasımpaşa maçına çift antrenmanla hazırlanıyor
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig 4. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde çift antrenmanla devam etti. Takım, 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde, Şehmus Özer Tesisleri'nde günü çift antrenmanla geçirdi.

Sabahki antrenmanda salonda ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra sahada atletik koşu çalışması gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise futbolcular sahada taktik çalışma yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Kasımpaşa, 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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