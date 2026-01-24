Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaştı
1'inci Lig lideri Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor'dan kaleci Abdulsamed Damlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yapılan anlaşmanın tüm taraflara hayırlı olmasını diledi.

1'inci Lig'de lider Amed Sportif Faaliyetler kulübü, kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaştı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vanspor Futbol Kulübü forması giyen kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak Vanspor Futbol Kulübü forması giyen kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmanın; futbolcumuz Abdulsamed Damlu'ya, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendisine kulübümüz forması altında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
