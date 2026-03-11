Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0'lık bir skorla yenerek 18. galibiyetini elde etti. İstanbulspor ise ligde 10. kez mağlup oldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Kadir Beyaz

İstanbulspor : Alp Tutar, Duhaney (Dk. 8 Yunus Bahadır), Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Dk. 46 Mamadou), Vorobjovas, Yusuf Ali Özer, Özcan Şahan (Dk. 69 Sambissa), Ömer Faruk Duymaz, Aroujo (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Mustafa Sol (Dk. 46 Krstovski)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 75 Saba), Syrota, Celal Hanalp, Cem Üstündağ (Dk. 80 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Afena-Gyan (Dk. 69 Tarkan Serbest), Hasani (Dk. 75 Kahraman Demirtaş), Dimitrov (Dk. 69 Moreno), Diagne

Goller: Dk. 34 Afena-Gyan, Dk. 39 ve 89 Diagne, Dk. 47 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 19 Turan Tuncer ( İstanbulspor ), Dk. 36 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. İstanbulspor ise 10. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu

Emeklilerin dört gözle beklediği tarihler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi