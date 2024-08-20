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Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Uğur Adem Gezer kırmızı kart gördü ve Emir Kaan Gültekin'in golüyle İstanbulspor galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

56. dakikada Uğur Adem Gezer, Loshaj'a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

77. dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında Sambissa'nın ortasına düzgün vuruş yapan Emir Kaan Gültekin topu ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Güner Mumcu Taştan

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Mehmet Murat Uçar (Alberk Koç dk

76), Çekdar Orhan, Traore, Assombalonga, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt (Oktay Aydın dk. 90), Mehmet Yeşil (Veli Çetin dk. 81), Alaettin Batuhan Tur, Nkoulou

Teknik Direktör: Ersun Yanal

İstanbulspor: İsa Doğan, Vorobjovas (Ologo dk. 85), Emir Kaan Gültekin, Mamadou (Sambissa dk. 64), Coly, Özcan Şahan (Fuhaney dk. 64), Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Abdullah Dijlan Aydın dk. 64), Ali Yaşar, Jackson (Vefa Temel dk. 75)

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Emir Kaan Gültekin (dk. 77) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Traore (Amed Sportif Faaliyetler), Jackson, Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emir Kaan Gültekin İstanbulspor Adem Gezer Trendyol Spor Spor Güncel Haberler

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