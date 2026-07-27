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Amed Sportif, Gift Orban'ı transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Nijeryalı forvet Gift Orban'ı transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Nijeryalı forvet Gift Orban'ı transfer etti.

Kulübün açıklamasında, son olarak Bundesliga ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da forma giyen 24 yaşındaki santrfor Gift Orban için "Hoş geldin" ifadesine yer verildi.

Orban, kariyerinde Stabaek, Gent, Olympique Lyon ve TSG 1899 Hoffenheim formalarını giydi.

Kaynak: AA
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