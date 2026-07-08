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Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum Palandöken'deki kampında çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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