Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor kampına katılan ancak transfer şartları yerine getirilmediği için kulüple maça çıkmadan sözleşmesini fesheden Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Amed Sportif Faaliyetler, flaş transferlerine devam ediyor.
EMRAH BAŞSAN AMEDSPOR'DA
Yeşil-kırmızılı takım, son olarak Sakaryaspor kampına katılan fakat transferi gerçekleşmeyerek sözleşmesini fesheden Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.