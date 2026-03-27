Amed Sportif Faaliyetler'den transfer yasağı açıklaması

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, haklarında çıkan 'FIFA'dan süresiz transfer yasağı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, geçici transfer yasağına neden olan bonservis bedelinin yatırıldığını açıkladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde Go Ahead Eagles kulübünden transfer edilen Bobby Adekanye ile ilgili doğan bonservis bedeline ilişkin ilgili kulüp FIFA'ya başvuru yapmıştır. Söz konusu ödeme kulübümüz tarafından gerçekleştirilmiş olup, ödeme belgelerinin FIFA'nın ilgili sistemlerine yüklenmesi ile birlikte geçici transfer yasağı kaldırılacaktır. Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan 'süresiz transfer yasağı' şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
