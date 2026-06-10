Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'de yeni teknik direktör Besnik Hasi oldu

Amed Sportif Faaliyetler'de yeni teknik direktör Besnik Hasi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Belçika'nın Anderlecht takımından ayrılan Besnik Hasi ile 2026-2028 sezonlarını kapsayan anlaşma imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler'de yeni teknik direktör Besnik Hasi oldu.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler'de yeni teknik direktör açıklandı. Belçika ekiplerinden Anderlecht'ten ayrılan Besnik Hasi, Amed Sportif Faaliyetler'in başına getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Besnik Hasi ile 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarını kapsayan anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Besnik Hasi'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor

Türkiye'de sadece 2 tane var! Gören bir daha dönüp bakıyor
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti