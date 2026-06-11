Amed Sportif Faaliyetler'de Serkan Reçber dönemi 8 gün sürdü
Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 3 Haziran'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber ile karşılıklı mutabakatla yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de 3 Haziranda sportif direktör olarak başlayan Serkan Reçber, görevinden ayrıldı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026/2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Serkan Reçber ile kendisinin talebi doğrultusunda karşılıklı mutabakat sonucunda yollarını ayırmıştır. Serkan Reçber'e kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı