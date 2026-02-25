Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'den Dilhan Demir açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de sakatlanan orta saha oyuncusu Dilhan Demir'in sağ dizinde tespit edilen yaralanma nedeniyle ameliyat olacağı ve rehabilitasyon sürecinin 9–12 ay süreceği açıklandı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, sağlık ekibinin kontrolleri ve detaylı tetkikleri sonucunda Demir'in sağ diz ön çapraz bağında tam kat yırtık ve medial menisküs posteriorda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda sporcumuzun cerrahi operasyon geçirmesi öngörülmekte olup ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 9–12 ay sürmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda futbolcumuzun sezonu kapattığı kamuoyunun bilgisine sunulur. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavi ve rehabilitasyon sürecini en güçlü şekilde tamamlayarak sahalara daha da güçlü bir biçimde döneceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır ekibi, Dilhan Demir'in bonservisini Gençlerbirliği'nden kiraladığını devre arası transfer döneminde 6 Şubat günü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
