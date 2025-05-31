Amed Sportif Faaliyetler'de Burç Baysal Yeniden Başkan Seçildi

Amed Sportif Faaliyetler'de Burç Baysal Yeniden Başkan Seçildi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in olağanüstü genel kurulunda Burç Baysal yeniden başkan seçildi. Baysal, kulübün büyümesi için gereken adımları atacaklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp başkanlığına Burç Baysal yeniden seçildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda, tek listeyle seçime gidildi.

Yeniden kulüp başkanlığına seçilen Baysal, sezon boyunca birlikte çalıştıkları ekibe teşekkür etti.

Daha sağlam zeminlerde çalışacak ekiplerin olacağını ifade eden Baysal, şöyle konuştu:

"Büyümek adına gereken her türlü adımı atacağız. Bu camianın başı öne eğilmesin diye tüm bileşenler olarak her türlü fedakarlığı yapacağız. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük emek verdiler. Zamanlarını, emeklerini ve maddi katkılarını takım için ortaya koydular."

Genel kurulda CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.

Kongreye, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve taraftarlar da katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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