Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0'lık skorla galip geldi. Maçta Amed'in golü Diagne'den gelirken, ev sahibi ekip penaltı kaçırdı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Mahmut Gülle

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Tarkan Serbest (Dk. 46 Traore), Kahraman Demirtaş, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Dk. 80 Fernando), Dia Sabia (Dk. 87 Poko), Afena-Gyan (Dk. 67 Hasani), Diagne

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün (Dk. 80 Burak Çoban), Ferhat Yazgan (Dk. 61 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler, Ahmet Ildız, Yusuf Erdoğan (Dk. 81 Aleksic), Pedrinho (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 61 Mame Thiam)

Gol: Dk. 45+1 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 43 Erkan Kaş, Dk. 74 Mame Thiam (Arca Çorum FK), Dk. 63 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)

Ev sahibi ekip, 59. dakikada Diagne ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Spor
